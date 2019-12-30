Известный кировский ведущий задержан пьяным за рулем

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется задержание Романа Корнеева, телеведущего из Кирова, за езду в состоянии алкогольного опьянения.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как стражи правопорядка занимаются оформлением протокола на ведущего, который сидит на заднем кресле патрульного автомобиля. Потом инспекторы ГИБДД дают изучить документ Корнееву. Отмечается, что инцидент произошел вчера, 29 декабря, в четыре часа утра.

Согласно словам автора ролика, местная телезвезда была задержана в окрестностях Лепсе. Ведущий находился за рулем машины Chevrolet Lanos. Пользователи отметили в комментариях, что Корнеев нередко критиковал пьяных водителей в своих передачах, теперь сам нарушил закон.