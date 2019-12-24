До того, как электросамокат стал выглядеть таким, какой он сейчас есть, произошла большая череда изменений, доработок и сложный процесс эволюции. Еще в далеком 18 веке, первый прототип или нечто похожее на самокат был разработан немецким каретным мастером. В начале XX века, подростки начали устанавливать на обычный самокат первый двигатель, а уже компании в Америке подхватили идею и начали её развивать дальше. Уже к концу XX века можно увидеть серьёзное преображение самокатов, современный гаджет, который мы уже знаем и успели полюбить. В 1985 году был сконструирован первый самокат с двигателем.

Важно заметить, что на современном электросамокате можно проехать около 50-60 километров на одной зарядке, а это очень даже не маленькое расстояние. Во многих городах Европы, самокаты представляются как альтернативный вид транспорта для человека. Многие туристы в Европе используют их как средство передвижения по городу, чтобы рассмотреть достопримечательности. Всё это говорит об эффективности, надежности, и что самое главное — востребованности такого средства передвижения. Он экологически чистый, не загрязняет окружающую среду, а это очень важно для каждого европейца, ведь они активно борются с уменьшением автомобилей на дороге, которые выбрасывают углекислый газ. Забота о будущем поколении, отличает каждого европейца от других государств мира. Заряжается электросамокат достаточно просто, от обычной розетки, и уже через пару часов вы сможете снова ехать туда, куда пожелаете на вашем гаджете.

Какие достоинства электросамоката мы можем выделить?

Сложно поверить, но такой маленький электросамокат, способен оперативно передвигаться, развивает скорость до 100 км/ч. Так как вес данного гаджета небольшой, его транспортировка в других видах общественного транспорта допустима. Вы всегда можете хранить его в любом удобном для вас месте, ведь габариты позволяют оставить его у себя в комнате, а отсутствие неприятного запаха говорит о том, что оставить его можно даже в жилом помещении. Самое простое это обслуживание, всё, что вам надо, это своевременно накачивать шину, помыть его и своевременно зарядить после эксплуатации. Если со скоростью мы уже ознакомились, то следует отметить расстояние, которое он может проехать, а это на минуточку до 60 км. Стоимость зарядки очень низкая, а качество и служба такого транспорта очень высокая: giroskutery.com.ua/electrosamokaty. Он в эксплуатации гораздо безопаснее своих собратьев, таких как гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие.