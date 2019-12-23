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Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом

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В средствах массовой информации отмечают, что Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, уже в третий раз стал отцом. На этот раз у него родился мальчик.

В средствах массовой информации отмечают, что Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, уже в третий раз стал отцом. На этот раз у него родился мальчик.

Впервые о ребенке спортсмена заговорил его отец Абдулманал в сентябре текущего года. Однако сам боец MMA неохотно отвечает на вопросы о личной жизни, говоря журналистам, что не обсуждает эту тему с посторонними людьми. Известно только, что в настоящее время он занимается воспитанием 2-летнего Магомеда и 4-летней Фатимы.

О супруге Нурмагомедова тоже известно немногое. Ее зовут Патимат, однако никто не знает, как она выглядит. Согласно слухам, Хабиб познакомился с ней еще в школе, однако сделал девушке предложение спустя много лет после учебы. На свадьбе невеста ходила в вуали из толстой ткани, поэтому никто не видел ее лица.

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