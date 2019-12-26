Гарик Харламов рассказал о Евровидении и фильме об Эдуарде Суровом

Российский юморист Гарик Харламов во время беседы с журналистами RT рассказал, собирается ли он принимать участие в «Евровидении» в образе Эдуарда Сурового.

В настоящее время резидент Comedy Club готовится к скорому выходу его новой кинокартины «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона». Он отметил, что в ней обязательно будет затронута тема этого международного конкурса. Однако он не станет рассказать, как именно фильм связан с «Евровидением», чтобы не портить впечатление зрителям.

Харламов добавил, что сам занимался написанием сценария, поэтому ему очень интересно узнать, понравится ли картина зрителям. По его словам, лента в основном направлена на тех людей, которые знакомы с Суровым, поэтому данная задумка может понравиться далеко не всем.