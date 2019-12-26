Здесь рождаются новости.

Гарик Харламов рассказал о Евровидении и фильме об Эдуарде Суровом

Дата:
Российский юморист Гарик Харламов во время беседы с журналистами RT рассказал, собирается ли он принимать участие в «Евровидении» в образе Эдуарда Сур

Российский юморист Гарик Харламов во время беседы с журналистами RT рассказал, собирается ли он принимать участие в «Евровидении» в образе Эдуарда Сурового.

В настоящее время резидент Comedy Club готовится к скорому выходу его новой кинокартины «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона». Он отметил, что в ней обязательно будет затронута тема этого международного конкурса. Однако он не станет рассказать, как именно фильм связан с «Евровидением», чтобы не портить впечатление зрителям.

Харламов добавил, что сам занимался написанием сценария, поэтому ему очень интересно узнать, понравится ли картина зрителям. По его словам, лента в основном направлена на тех людей, которые знакомы с Суровым, поэтому данная задумка может понравиться далеко не всем.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Новое интернет-шоу Собчак потерпело оглушительный провал
  2. Юлианна Караулова показала на фото «мужчину мечты»
  3. Петербургские торговые центры недосчитались покупателей перед Новым годом

Эти новости могут вас заинтересовать

Актер Евгений Миронов назвал Ленина жестоким русофобом

Школьная задача завела пользователей Сети в тупик

Британские СМИ начали подготовку граждан на случай Третьей мировой войны

Под землей проложена сеть загадочных тоннелей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках