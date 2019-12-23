Евгения Плющенко полностью устраивает грудь и попа Рудковской

Евгений Плющенко, известный фигурист из РФ, сообщил, что у его жены Яны Рудковской «прекрасная грудь и отличная попа», поэтому ей не нужны никакие пластические операции.

Спортсмен сделал подобное заявление, когда узнал, что его супруга собирается лечь под нож, чтобы улучшить свою фигуру. Вчера, 23 декабря, она отправилась в один из московских медицинских центров, чтобы проконсультироваться с врачом. Однако затем Рудковская призналась, что ужасно боится послеоперационных швов и наркоза, поэтому прямо сейчас не собирается прибегать к подобным мерам для улучшения своей внешности.

В ответ фигурист сообщил, что не видит необходимости в обращении к пластическим хирургам, но затем добавил, что если Яна все же захочет провести подобную операцию, то обязательно поддержит ее в этом. Плющенко лишь попросил жену не делать «губы рыбкой».