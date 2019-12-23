Екатерина Климова восхитила поклонников своим пышным бюстом

Екатерина Климова на днях побывала на мероприятии, откуда поделилась с подписчиками в Instagram фотографией.

Для выхода в свет Екатерина выбрала простое длинное платье чёрного цвета, имеющем глубокое декольте, и привлекла этим пристальное внимание многочисленных поклонников. В комментариях актриса получила множество комплиментов своей внешности.

Особенно отмечена была демонстрируемая на фотографии грудь. Мужская часть поклонников тут же сообщила, что от неё невозможно оторвать взгляд, и, кроме того, прекрасно видно, что эта шикарная грудь — натуральная, без силикона. Было отмечено, что Климова является предметом для подражания другим женщинам, показывая, как можно выглядеть «без тюнинга».

Некоторые выразили и беспокойство за актрису, которая до сих пор не обрела счастье в личной жизни. Впрочем, Екатерина предпочитает не говорить публично на эту тему.