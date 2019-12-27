Здесь рождаются новости.

Дочь Брюса Ли подала в суд на китайскую сеть фастфуда

Дата:
Крупная китайская сеть фастфуда Real Kungfu получила судебный иск от дочери киноактера Брюса Ли. Женщина заявляет, что компания незаконно использует о

Крупная китайская сеть фастфуда Real Kungfu получила судебный иск от дочери киноактера Брюса Ли. Женщина заявляет, что компания незаконно использует образ ее отца.

В местных СМИ сообщают о том, что Шэннон Ли потребовала в своем иске возмещение ущерба, который был оценен почти в 30 миллионов долларов. Компания также должна возместить ей юридические издержки, составившие около 13 тысяч долларов. В издании Bloomberg считают, что данный случай может стать показательным, так как ранее власти КНР дали обещание усилить защиту авторских прав.

В информационном агентстве «Синьхуа» отмечают, что шанхайский суд принял иск дочери актера еще в начале текущего месяца. В нем претензии предъявляются к еще двум организациям. Шэннон Ли требует от сети ресторанов перестать использовать образ ее отца.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Зрители догадались, почему родители забыли Кевина в фильме «Один дома»
  2. Саша Грей начала стримить видеоигры на Twitch
  3. У россиянина с переломом руки диагностировали беременность

Эти новости могут вас заинтересовать

Все фильмы о Гарри Поттере собраны в 78-минутное видео

Ученые сравнили продолжительность сна жителей разных стран

В Италии бесплатно раздают замки и монастыри

Красноярца приговорили к общественным работам за порванный паспорт и донос

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках