Дочь Брюса Ли подала в суд на китайскую сеть фастфуда

Крупная китайская сеть фастфуда Real Kungfu получила судебный иск от дочери киноактера Брюса Ли. Женщина заявляет, что компания незаконно использует образ ее отца.

В местных СМИ сообщают о том, что Шэннон Ли потребовала в своем иске возмещение ущерба, который был оценен почти в 30 миллионов долларов. Компания также должна возместить ей юридические издержки, составившие около 13 тысяч долларов. В издании Bloomberg считают, что данный случай может стать показательным, так как ранее власти КНР дали обещание усилить защиту авторских прав.

В информационном агентстве «Синьхуа» отмечают, что шанхайский суд принял иск дочери актера еще в начале текущего месяца. В нем претензии предъявляются к еще двум организациям. Шэннон Ли требует от сети ресторанов перестать использовать образ ее отца.