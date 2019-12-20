Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой

Ещё летом появились предположения о романтических отношениях между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном, также известном как Дава.

Сами артисты поначалу слухи опровергали, но затем начали игнорировать, однако периодически создавали совместные романтические вайны и блоги и оставляли друг другу милые комментарии. Также их несколько раз подлавливали держащимися за руки.

В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком. Сама же певица ответила ему такими же смайлами.

Поклонники пришли к выводу, что Бузова наконец-то нашла свою любовь, тем более что не так давно она отвергла всех претендентов в шоу «План Б». Некоторые даже уверены, что в ближайшем будущем можно ожидать свадьбу. Впрочем, другие подписчики выразили сомнение, сообщив об увлечении блогера розыгрышами.