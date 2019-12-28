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Брянская красавица едва не осталась без ногтей перед Новым годом

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Красавица из Брянска стала героиней одной неприятной истории, случившейся с ней прямо перед новогодними праздниками. Она решила сделать себе маникюр,

Красавица из Брянска стала героиней одной неприятной истории, случившейся с ней прямо перед новогодними праздниками. Она решила сделать себе маникюр, но в результате чуть было не осталась без ногтей.

По словам молодой горожанки, она нашла мастера по маникюру в сети Интернет. Она попросила у специалиста сделать донаращивание двух ногтей, но в результате один из них попросту развалился. Потерпевшая добавила, что ей стерли 3 пальца до крови, используя металлическую пилку, причем она так и не дождалась их обработки. Через сутки на ногтях и вовсе начал слезать гель-лак.

Когда девушка сообщила, что отправит на мастера жалобу в социальных сетях, та согласилась переделать работу. Однако в квартире оказался совсем другой человек, который тут же начал хамить брянской красавице. Лишь через несколько минут появилась сама маникюрша. Она обвинила клиентку в том, что та специально ковыряет ногти, а затем выпроводила ее из дома.

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