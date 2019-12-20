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Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

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В прошедшие выходные в Хорватии состоялся турнир Fight Nation Championship, в рамках которого встретились боснийский боец MMA Ади Дуракович и аргентин

В прошедшие выходные в Хорватии состоялся турнир Fight Nation Championship, в рамках которого встретились боснийский боец MMA Ади Дуракович и аргентинец Франсиско Баррио.

Бой прошёл достаточно необычно. Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся. Таким образом, бой был остановлен на девятой секунде, за это время не было нанесено ни одного удара.

Позднее в своём Instagram босниец рассказал о произошедшей ситуации. Согласно его словам, он неожиданно почувствовал сильную боль в груди, у него помутнело в глазах. Он успел сообщить рефери о проблемах, а затем потерял сознание. Очнулся он в машине «скорой помощи», но вскоре вновь потерял сознание, и пришёл в себя только в больнице.

О причинах такого состояния Дуракович не рассказал.
Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

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