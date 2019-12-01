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Авторы «Аватара 2» рассказали о первом трейлере и показали новый корабль

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В Интернете был опубликован новый кадр со съемок сиквела «Аватара», на котором можно увидеть новый корабль. Создатели фильма также рассказали о первом

В Интернете был опубликован новый кадр со съемок сиквела «Аватара», на котором можно увидеть новый корабль. Создатели фильма также рассказали о первом трейлере.

Недавно на официальной страничке съемочной команды в «Твиттере» появилась информация о том, что съемки «Аватара 2» полностью завершены. К сообщению было прикреплено фото, на котором показана масштабная декорация в виде огромного корабля, предназначенного для перевозки судов меньших размеров.

Многие подписчики тут же начали задавать вопросы создателям фильма о его дебютном трейлере. Они ответили, что он точно не появится в скором будущем, однако уверили фанатов, что их ждет немало других интересных материалов. К примеру, в следующем году по фильму выйдет игра для мобильных устройств. Напоминаем, что на экранах кинотеатров посмотреть «Аватар 2» можно будет в конце 2021 года.

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