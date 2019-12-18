Алла Пугачева прокомментировала слухи о разводе с Максимом Галкиным

Алла Пугачева, певица из РФ, решила поставить точку в вопросе о том, что она якобы разводится со своим мужем Максимом Галкиным.

Слухи о расставании супругов появились после того, как исполнительница пришла на премьеру своей картины в Москве без Галкина. Журналисты тут же связали данное событие с наличием разлада в семье. Позднее они обратились к юмористу за объяснениями и тот ответил, что ему пришлось на время оставить Аллу одной из-за гастролей. Однако на этом представители прессы не успокоились и начали почти ежедневно публиковать новости о возможном разводе звезд.

Пугачеве надоели все эти слухи, поэтому она сделала официальное заявление, в котором сообщила, что завистники никогда не дождутся их развода, а также громкого скандала и раздела имущества.