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Алистар Оверим опубликовал видео со швами на губе после пластической операции

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На страничке телеканала ESPN в соцсети «Инстаграм» появилось видео, на котором показан боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк со швами на губе после проведени

На страничке телеканала ESPN в соцсети «Инстаграм» появилось видео, на котором показан боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк со швами на губе после проведения пластической операции.

На опубликованных кадрах суринамский спортсмен сообщил, что во время поединка с уроженцем Нидерландов Алистаром Оверимом, прошедшим в столице США, он получил серьезное рассечение губы, из-за чего ему пришлось обратиться за помощью к опытному хирургу.

Напоминаем, что в ходе боя между голландцем и суринамцем первые четыре раунда более активно действовал Оверим. Если бы он продолжил давить противника, то смог бы его выиграть по очкам. Однако неожиданно Розенстрайку удалось отправить соперника в нокаут. После того как голландский спортсмен пришел в себя, он тут же набросился на оппонента и разбил ему верхнюю губу.

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