79-летний Эммануил Виторган впервые вывел в свет 4-месячную дочь

Эммануил Виторган, киноактер из России, решил показаться на светском мероприятии вместе со своей 4-месячной дочкой по имени Клара. Он также взял с собой ее двухлетнюю сестру Этель.

79-летний артист и его 57-летняя супруга Ирина Млодик устроили празднество в «Виторган-клубе» в честь Хануки. На вечеринку пришло немало российских знаменитостей, включая Бориса Грачевского, автора «Ералаша», актрису Эвелину Бледанс и режиссера Аллу Сурикову. Основное внимание гостей было обращено к детям легендарного актера. Большинство сошлись во мнении, что Клара очень похожа на своего отца.

Родители нарядили девочку в белоснежный костюм, а руки укрыли рукавицами, чтобы она случайно не поцарапала себе лицо. В СМИ отмечают, что Клара вела себя на удивление очень спокойно, с любопытством рассматривая окружавших ее людей. Этель и вовсе чувствовала себя максимально комфортно, так как успела уже не раз поучаствовать в подобных мероприятиях.