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2019 год оказался рекордным по количеству массовых убийств в США

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Эксперты USA Today и Associated Press провели исследование, в рамках которого выяснили, что в текущем году в США случилось наибольшее количество массо

Эксперты USA Today и Associated Press провели исследование, в рамках которого выяснили, что в текущем году в США случилось наибольшее количество массовых убийств, начиная с 70-х годов прошлого века.

Согласно словам специалистов, в 2019 году было зафиксировано 41 массовое убийство. К ним относят преступления, в ходе которых были убиты от четырех и более человек, не учитывая гибель самого преступника. Эти нападения унесли жизни более двухсот людей. Журналисты добавляют, что в основном преступники знали своих жертв, так как причинами убийств обычно становились семейные ссоры или конфликты на почве ненависти.

В материале отмечается, что 9 подобных преступлений были совершенны в общественных местах, а все остальные в барах, офисах или жилых домах. Они происходили в половине штатов США, причем большинство из них случились в Калифорнии. Однако по числу убитых рекорд все еще держит 2017 год, так как именно тогда произошла массовая стрельба в Лас-Вегасе.

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