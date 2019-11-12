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Жительница Саратовской области выбросила новорожденного ребенка на свалку

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Представители Управления СК России по Саратовской области сообщили о том, что женщина, проживающая в поселке Базарный Карабулак, родила дома ребенка,

Представители Управления СК России по Саратовской области сообщили о том, что женщина, проживающая в поселке Базарный Карабулак, родила дома ребенка, а потом оставила его возле мусорного контейнера.

Данное происшествие случилось вчера, 11 ноября. После возвращения домой молодая мать сообщила о случившемся своей мачехе. Та выяснила местонахождение девочки и рассказала об этом сотрудникам медицинской службы. Ребенка доставили в больницу, расположенную в Саратове.

Согласно предварительной информации, девочка находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Медики стараются сделать все возможное, чтобы ребенок выжил. По отношению к матери было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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