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Жители Костромы обсуждают видео с укладкой асфальта в лужу

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Возле гимназии №33 в Костроме дорожные работники уложили асфальт прямо в лужу. Местные жители начали активно обсуждать соответствующий видеоролик в Се

Возле гимназии №33 в Костроме дорожные работники уложили асфальт прямо в лужу. Местные жители начали активно обсуждать соответствующий видеоролик в Сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудники дорожной службы кладут асфальт для будущей спортплощадки. Пользователи считают, что работы проводятся с нарушением всех правил и норм, однако в администрации города думают иначе. Чиновники отметили, что асфальт укладывается на основание из щебня и песка, которые уже впитали всю воду.

Как только строители завершат укладку и выравнивание асфальта, они примутся за установку резинового покрытия. В администрации добавляют, что благоустройство территории началось так поздно по причине того, что ранее тут прокладывали теплотрассу.

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