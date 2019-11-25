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Жители Кемерово возмутились установке непристойного рекламного баннера

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На одной из улиц Кемерово появился неприличный рекламный баннер, который возмутил местных жителей. Они решили поделиться своим негодованием в соцсетях

На одной из улиц Кемерово появился неприличный рекламный баннер, который возмутил местных жителей. Они решили поделиться своим негодованием в соцсетях.

Баннер рекламирует учреждение, в котором проводят депиляцию интимных зон. На изображении можно увидеть улыбающегося молодого мужчину, который обхватил руками обнаженные ноги своей девушки. В нижней части рекламы можно увидеть надпись, которая обращается к женщинам, отмечая, что их возлюбленные останутся довольны проделанной процедурой.

Большинство кемеровчан негативно отозвались о данном баннере, отметив, что он портит внешний облик города. Другие пользователи подошли к рекламе с юмором, назвав ее авторов настоящими «богами маркетинга».

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