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Житель Уфы поджег мечеть во время поисков муллы в темноте со спичкой в руках

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В Уфе задержан местный житель, случайно поджегший мечеть во время поисков муллы в темноте, держа в руках зажженную спичку. Представители МВД по Башкор

В Уфе задержан местный житель, случайно поджегший мечеть во время поисков муллы в темноте, держа в руках зажженную спичку.

Представители МВД по Башкортостану сообщили о том, что в минувшее воскресенье, 3 ноября, в мечети «Хамза» произошел пожар. Огонь охватил помещение площадью 15 квадратных метров. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал. Позднее стало известно, что воспламенение возникло из-за поджога. Полицейские начали поиск подозреваемого, которым оказался 39-летний уфимец.

Согласно словам обвиняемого, в тот день он находился в нетрезвом состоянии, поэтому заметив незапертые двери в мечети, решил войти внутрь. Он попытался найти священнослужителя и зажег спичку. Никого не найдя, мужчина бросил спичку на пол и вышел из постройки. После этого начался пожар.

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