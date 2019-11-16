Житель Сторожевки изнасиловал знакомую в подвале по дороге к бабушке

Молодой человек, проживающий в селе Сторожевка, сексуально надругался над односельчанкой в подвале жилого здания, по дороге к бабушке.

Представители Управления СК РФ по Саратовской области сообщают о том, что данный инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. 22-летний парень шел к своей родственнице, находясь в нетрезвом состоянии. По пути он встретил знакомую и решил проводить ее до дома, но затем внезапно схватил женщину и затащил ее в подвал, где тут же изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и возбудили по отношению к нему уголовное дело. Мужчина уже признал свою вину. В скором времени дело будет передано в суд, где решится судьба насильника.