Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Житель Сторожевки изнасиловал знакомую в подвале по дороге к бабушке

Дата:
Молодой человек, проживающий в селе Сторожевка, сексуально надругался над односельчанкой в подвале жилого здания, по дороге к бабушке. Представители У

Молодой человек, проживающий в селе Сторожевка, сексуально надругался над односельчанкой в подвале жилого здания, по дороге к бабушке.

Представители Управления СК РФ по Саратовской области сообщают о том, что данный инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. 22-летний парень шел к своей родственнице, находясь в нетрезвом состоянии. По пути он встретил знакомую и решил проводить ее до дома, но затем внезапно схватил женщину и затащил ее в подвал, где тут же изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и возбудили по отношению к нему уголовное дело. Мужчина уже признал свою вину. В скором времени дело будет передано в суд, где решится судьба насильника.

Новости по теме:

  1. Челябинская красавица снялась в клипе Михаила Галустяна
  2. Подростки жестко избили свою сверстницу в Видном
  3. В Твери задержали разгуливавшего с ножом в руках мужчину

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые исследовали причины любви кошек к человеку

Ученые узнали, почему женщины быстрее стареют после родов

Следы гигантов обнаружены в сирийском храме

Появился трейлер российского фэнтези «Скиф»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках