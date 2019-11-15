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Житель Архангельска избил приятеля металлической трубой и бросил умирать

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В среду, 13 ноября, в городе Архангельск местный житель поссорился со своим 44-летним приятелем и несколько раз ударил его стальной трубой, а затем бр

В среду, 13 ноября, в городе Архангельск местный житель поссорился со своим 44-летним приятелем и несколько раз ударил его стальной трубой, а затем бросил умирать.

Данный инцидент произошел неподалеку от дома под номером 171 в ночное время. Избив своего знакомого, обвиняемый посчитал, что тот умер, а потому постарался как можно быстрее скрыться с места преступления. Потерпевшего нашел дворник, который сразу же вызвал скорую помощь. Медики отвезли пострадавшего в больницу, где ему провели операцию. Сейчас его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Позднее полицейские смогли задержать подозреваемого, которым оказался 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы. Он признался в содеянном преступлении и отметил, что поссорился со знакомым после распития с ним алкогольных напитков.

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