Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

YouTube-блогер устроил трансляцию боксёрского поединка через отражение в очках

Дата:
YouTube-блогеры KSI и Логан Пол устроили боксёрский поединок в ночь на 10 ноября в Лос-Анджелесе. Победителем вышел KSI. Отмечается, что это второй бо

YouTube-блогеры KSI и Логан Пол устроили боксёрский поединок в ночь на 10 ноября в Лос-Анджелесе.

Победителем вышел KSI. Отмечается, что это второй бой между этими блогерами, первый, прошедший прошлым летом, завершился ничьей.

Как отмечается, видеотрансляция проходила на платной основе, но один из блогеров YouTube нашёл выход, как продемонстрировать бой другим зрителям. Он использовал отражение в собственных очках. Сообщается, что эту своеобразную трансляцию просмотрели более 11 тысяч зрителей.

При этом сам пользователь комментировал происходящее. Администрация YouTube не признала видео незаконным и не стала удалять его, посчитав, что оно является всего лишь реакцией блогера на поединок.

Новости по теме:

  1. Во вторник в Ленобласти ожидается дождь с мокрым снегом и температура до +6
  2. В Ленинградской области назначили главного жилищного инспектора
  3. Финны обвинили музыкантов с Урала в краже гимна России

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Напавшие на пару школьники поили инвалида краской и тушили об него бычки

Пользователи iPhone подверглись вымогательству

Канадская супермодель выступила в защиту Свидетелей Иеговы

Аораки – «большое белое облако» Новой Зеландии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках