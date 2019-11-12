YouTube-блогер устроил трансляцию боксёрского поединка через отражение в очках

YouTube-блогеры KSI и Логан Пол устроили боксёрский поединок в ночь на 10 ноября в Лос-Анджелесе.

Победителем вышел KSI. Отмечается, что это второй бой между этими блогерами, первый, прошедший прошлым летом, завершился ничьей.

Как отмечается, видеотрансляция проходила на платной основе, но один из блогеров YouTube нашёл выход, как продемонстрировать бой другим зрителям. Он использовал отражение в собственных очках. Сообщается, что эту своеобразную трансляцию просмотрели более 11 тысяч зрителей.

При этом сам пользователь комментировал происходящее. Администрация YouTube не признала видео незаконным и не стала удалять его, посчитав, что оно является всего лишь реакцией блогера на поединок.