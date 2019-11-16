Японский журналист расстроился после путешествия на Сахалин

Журналист японского издания «Asahi Shimbun» Мититака Хаттори посетил Сахалин и увиденное его немало разочаровало.

Как сообщил журналист в своей статье, на Сахалине постепенно пропадают различные памятники японского наследия. Так, он пожаловался на исчезновение узкоколейной железной дороги. Совсем недавно, всего лишь 1 сентября, вместо неё начала работать дорога по российским стандартам.

Кроме того, журналист отмечает, что в музее Карафуто сейчас находится Сахалинский краеведческий музей. А недалеко от города Корсакова Хаттори обнаружил поваленный пограничный камень, являющийся памятником высадки экспедиционного корпуса 1905 года. В настоящее время в его окрестностях располагается пляж.

Впрочем, также Хаттори отмечает и начавшиеся работы по реставрации бывшего банка «Хоккайдо Такусеку». Таким образом, хотя бы часть объектов японского наследия избежит окончательного исчезновения.