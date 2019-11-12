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Видеоролик танцующей на кухне боксерши стал вирусным

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Запись с танцующей на кухне боксершей из США Аврил Мати моментально превратилась в вирусное видео, которое начало быстро распространяться по Сети. Аме

Запись с танцующей на кухне боксершей из США Аврил Мати моментально превратилась в вирусное видео, которое начало быстро распространяться по Сети.

Американская спортсменка решила продемонстрировать своим подписчикам в соцсети «Инстаграм», как она обычно проводит свое утро, опубликовав соответствующий ролик. На размещенных кадрах можно увидеть, как молодая девушка весело танцует под песню, ожидая закипания воды для кофе.

Всего за 4 дня ролик набрал свыше 50 000 просмотров и продолжает набирать обороты. На боксершу подписано около 170 000 пользователей. Скорее всего, это значение значительно увеличится в ближайшем будущем.

Видеоролик танцующей на кухне боксерши стал вирусным

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