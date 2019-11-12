Видео: Витас посвятил новый музыкальный клип шаурме

Витас, российский исполнитель, разместил на своей страничке в «Инстаграме» новый музыкальный клип, который решил посвятить одному из своих любимых уличных блюд – шаурме.

Ролик, который был записан неподалеку от точки быстрого питания, не имеет ничего общего с высокобюджетными клипами, однако все же обладает неповторимым шармом и даже сюжетом. На опубликованных кадрах можно увидеть, как певец сначала с нетерпением наблюдает за готовкой блюда, а потом с огромным удовольствием съедает его.

На заднем фоне при этом играет композиция «Лишь до утра», написанная Dan Balan. Правда, основная строчка немного изменена – в результате исполнитель произносит «лишь шаурма». Данную запись уже просмотрели более 13 000 раз.