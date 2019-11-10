В выходные в Подмосковье проходят более 60 ярмарок

В текущие выходные в Подмосковье можно посетить более шестидесяти разнообразных ярмарок, некоторые из которых связаны с определенной тематикой, а другие являются универсальными.

Для приобретения продукции для фермеров, а также изделий легкой промышленной индустрии и бытовых товаров следует посетить тематические распродажи, проходящие в Ивантеевке и Ногинске. На них также продается посуда из глины и предметы из бересты. Тем, кто ограничен в бюджете, можно отправиться в Королев и Павловский Посад, где начались социальные ярмарки с низкими ценниками и большими скидками.

Взять продукцию с/х отрасли можно в тематических ярмарках, проходящих в Лосино-Петровском и Коломне. Гости этих мероприятий могут также купить здесь вязаную одежду, декоративные предметы и недорогие сувениры.