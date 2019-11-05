В Выборге в бытовке сгорели трое мужчин

В Выборге трое мужчин заживо сгорели в строительном вагончике. Бытовка загорелась сегодня, 5 ноября, рано утром.

Представители Управления МЧС по Ленинградской области сообщили о том, что получили сигнал о пожаре на Крепостной улице примерно в пять часов утра по местному времени. Очевидцы произошедшего сообщили об охваченной огнем бытовке.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в полшестого утра. Для этого понадобились две единицы спецтехники и восемь спасателей. В СМИ сообщают, что пожар возник на неиспользуемой стройплощадке. При осмотре постройки были найдены три обгоревших тела мужчин.