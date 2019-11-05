Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Выборге в бытовке сгорели трое мужчин

Дата:
В Выборге трое мужчин заживо сгорели в строительном вагончике. Бытовка загорелась сегодня, 5 ноября, рано утром. Представители Управления МЧС по Ленин

В Выборге трое мужчин заживо сгорели в строительном вагончике. Бытовка загорелась сегодня, 5 ноября, рано утром.

Представители Управления МЧС по Ленинградской области сообщили о том, что получили сигнал о пожаре на Крепостной улице примерно в пять часов утра по местному времени. Очевидцы произошедшего сообщили об охваченной огнем бытовке.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в полшестого утра. Для этого понадобились две единицы спецтехники и восемь спасателей. В СМИ сообщают, что пожар возник на неиспользуемой стройплощадке. При осмотре постройки были найдены три обгоревших тела мужчин.

Новости по теме:

  1. В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре
  2. Врачи спасли попавшего под поезд астраханца
  3. В больнице Миасса уборщица «умыла» пациентку половой тряпкой

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

О чем могут рассказать науке крупные алмазы?

Хищники могут спасать людей

Ученые: Европу ждут ежегодные разрушительные наводнения

Таинственными сигналами из космоса заинтересовались спецслужбы

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках