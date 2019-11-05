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В Уфе слесарь-сантехник упал в залитый кипятком подвал

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В столице Башкирии слесарь-сантехник был доставлен в больницу с многочисленными ожогами после падения в подвал жилого здания, залитого кипятком. Предс

В столице Башкирии слесарь-сантехник был доставлен в больницу с многочисленными ожогами после падения в подвал жилого здания, залитого кипятком.

Представители местной Гострудинспекции отметили, что данный инцидент произошел еще в сентябре 2019 года в многоквартирном доме, расположенном на улице Ладыгина. Специалист должен был найти источник пара, вырывавшегося из подвала. Слесарь открыл дверь, ведущую на нулевой этаж, в первом подъезде и обнаружил, что его пол залит горячей водой. После этого он вызвал аварийную бригаду.

Не став дожидаться приезда помощников, сантехник решил отыскать протечку самостоятельно, войдя в подвал с другого подъезда. Он начал медленно идти по трубам, держась за стены, однако в определенный момент поскользнулся и упал в кипяток, получив множество ожогов. Было проведено расследование, в рамках которого работодателя слесаря оштрафовали на 350 000 рублей, так как он не предоставил работнику индивидуальные средства защиты.

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