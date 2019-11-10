В центре Саратова полицейский автомобиль попал в аварию

10 ноября в центре Саратова автомобиль службы ДПС стал участником аварии.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, столкновение машин произошло на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской примерно в 8:20 утра. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали «Mazda» и служебный полицейский автомобиль «LADA Priora».

Согласно имеющейся информации, в аварии никто не пострадал. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн» были опубликованы фотографии с места аварии. Судя по кадрам, автомобиль ДПС получил довольно ощутимые повреждения.

Отмечается, что передвижение по дороге других автомобилистов из-за произошедшей аварии не было затруднено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.