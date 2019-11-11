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В центре Москвы неизвестный выстрелил мужчине в глаз

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Представители Управления МВД по Москве сообщили о том, что в центральном районе столицы России неизвестный выстрелил из пистолета в глаз прохожему. От

Представители Управления МВД по Москве сообщили о том, что в центральном районе столицы России неизвестный выстрелил из пистолета в глаз прохожему.

Отмечается, что данное происшествие случилось на Большой Серпуховской улице. Согласно словам потерпевшего, к нему подошел незнакомец и выстрелил ему в глаз из предмета, похожего на пистолет, причинив тем самым сильную боль. Однако пострадавший впоследствии отказался от поездки в больницу.

Мужчина отмечает, что стрелявший в него незнакомец уехал с места инцидента на автомобиле Volvo белого цвета. По факту случившегося было решено возбудить уголовное дело. Полицейские принялись за поиски хулигана с оружием.

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