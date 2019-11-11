В Третьяковской галерее россиянкам объяснили правила кормления грудью

В соцсети «Инстаграм» сотрудники Третьяковской галереи решили объяснить посетительницам правила кормления грудью на территории культурно-исторического заведения.

Они опубликовали данную информацию после недавнего инцидента, случившегося в музее. Напоминаем, что его работники выгнали из здания девушку, которая кормила грудью ребенка при просмотре экспозиций. Позднее они принесли ей извинения и отметили, что покормить ребенка можно в зоне отдыха, расположенного в основном корпусе неподалеку от зала, где проводятся лекции.

При посещении Новой Третьяковки женщины могут покормить младенца на 2-м этаже рядом с зарядной станцией. Во всех этих местах расположены удобные скамейки. Работники заведения также сообщили, что для гостей с колясками созданы специальные маршруты, изучить которые можно на интернет-портале музея.