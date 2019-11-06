В Тихвине лифтер обнаружил тело повешенного мужчины

В Ленинградской области на техническом этаже жилого здания было обнаружено тело молодого человека в петле.

Сотрудники правоохранительных органов Тихвинского района сообщили о том, что вчера, 5 ноября, примерно в десять часов утра получили сообщение о том, что в многоквартирном доме был найден труп мужчины. Его нашел лифтер при осмотре технического этажа. Согласно предварительным данным, молодой человек повесился.

По словам работников полиции, погибший являлся 26-летним уроженцем Казахстана. Он переехал в Башкортостан, а оттуда прибыл в Ленинградскую область и устроился в местный завод инженером. Следователи принялись за выяснение всех обстоятельств произошедшего.