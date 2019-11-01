В Сочи одноклассницы избили школьника на уроке физкультуры

Сотрудники правоохранительных органов принялись за проведение проверки по факту избиения мальчика одноклассницами в одном из сочинских учебных заведений.

В соцсети «Инстаграм» мать потерпевшего разместила несколько записей с видеокамер, на которых можно увидеть, как четвероклассника на уроке физкультуры избивает группа школьниц. Она добавила, что ее сын в настоящее время находится в медицинском учреждении. После поступления мальчика в больницу медики передали всю необходимую информацию работникам полиции.

По словам матери потерпевшего, она всегда учила своего сына, что нельзя бить девочек, а потому и не давал им сдачи. Когда же его повалили на траву и начали избивать целой толпой, то самооборона бесполезна. Женщина отметила, что ее ребенку пришлось неделю пролежать в медицинском центре. Ее также возмутило безразличное отношение учителя к возникшему конфликту.