В Серпухове сотрудницу сауны осудили за сутенерство

Жительница Серпухова была признана городским судом виновной в организации притона на территории сауны, где она работала.

В местных СМИ сообщают, что женщина занимала должность администратора в сауне, расположенной на улице Звездной. Однако помимо своей основной деятельности она также занималась привлечением девушек с низкой социальной ответственностью для оказания клиентам-мужчинам дополнительных услуг.

Однако, несмотря на тот факт, что вина женщина была доказана судом, она получила всего один год условно за занятие сутенерством. В заведении, где работала подсудимая сообщили, что «сутенерша» была уволена практически сразу же после возбуждения уголовного дела.