В Петербурге двое мужчин подрались прямо на пешеходном переходе

В центральном районе города Санкт-Петербург двое мужчин начали драться прямо на проезжей части. Пешеходный переход на несколько минут превратился в импровизированный ринг.

Согласно словам свидетелей случившегося, данный инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 ноября, на Литовском проспекте неподалеку от станции метро под названием «Площадь Восстания». В Сети также появилось несколько фотографий потасовки.

Мужчины вцепились друг в друга и начали буквально кататься по асфальту. Позднее к ним подошли прохожие, которые разняли драчунов. В настоящее время не известно, что именно не поделили между собой участники конфликта.