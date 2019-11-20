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В Москве пассажиры заплатили таксисту за поездку 14 тыс. рублей

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В Управлении МВД РФ по Москве сообщили, что таксист не выпускал пассажиров из автомобиля, пока те не оплатили трехкилометровую поездку, обошедшуюся им

В Управлении МВД РФ по Москве сообщили, что таксист не выпускал пассажиров из автомобиля, пока те не оплатили трехкилометровую поездку, обошедшуюся им в 14 000 рублей.

Согласно словам пассажирки, она и ее муж опаздывали на самолет. Они поймали такси на Арбате, попросив водителя отвезти их в отель в Скатерном переулке. Доставив супругов в указанное место, таксист заявил, что они должны ему 13 000 рублей, отметив, что не выпустит их, пока они не заплатят.

Супруг передал таксисту банковскую карточку, а потом подтвердил перевод денег. В результате с его счета было списано 14 000 рублей. Когда пассажиры вышли из машины, они тут же обратились в правоохранительные органы, обвинив водителя в мошенничестве.

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