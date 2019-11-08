В Китае женщина получила инфаркт, занимаясь с сыном домашним заданием по математике

36-летняя китаянка оказалась в больнице с диагнозом «инфаркт миокарда», после того, как позанималась со своим сыном математикой.

Пострадавшая проживает в городе Хубей. В день инцидента она совершила несколько попыток объяснить сыну, обучающемуся в третьем классе, математические правила, но он так и не сумел разобраться в теме.

Как сообщила женщина, она была очень зла на такое непонимание. Ей даже казалось, что от злости она может взорваться. И вот неожиданно она почувствовала, как сердце начало очень сильно биться, а сама она не смогла нормально вздохнуть.

Дома находился муж, который тут же отвёз супругу в медицинское заведение. Врачи обнаружили инфаркт миокарда, но быстро привели женщину в нормальное состояние.

После этого пострадавшая рассказала, что довольно часто испытывает недовольство по отношению к мальчику, но такие последствия даже и представить не могла.