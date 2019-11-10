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В Гатчине содержание дорог и дворов взяли на особый контроль

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После проведения встречи с коммунальными службами администрация Гатчинского района решила взять на особый контроль уборку дворов и дорог в зимний пери

После проведения встречи с коммунальными службами администрация Гатчинского района решила взять на особый контроль уборку дворов и дорог в зимний период времени.

Людмила Нещадим, руководительница района, подвергла жесткой критике службы, отвечающие за уборку снега и упавшей листвы в окрестностях города. Она отметила, что администрация получила множество жалоб от людей, недовольных качеством работы по очистке городских улиц. В свою очередь коммунальщики сообщили, что уборка проводится по плану, а для увеличения ее качества требуются новые машины и дополнительные рабочие руки.

Однако Нещадим отметила, что в настоящий момент времени даже главная улица города полностью не очищена от мусора и снега. К тому же никто не посыпал ее, чтобы обезопасить людей от гололедицы. По словам главы района, она решила взять данный вопрос на особый контроль.

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