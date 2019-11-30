В Энгельсском районе погиб пассажир врезавшегося в дерево автомобиля

В Энгельсском районе Саратова в автомобильной аварии погиб молодой пассажир.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл на первом километре от села Воскресенки в ночь на 30 ноября примерно в 2:30. 25-летний водитель, находящийся за рулём Renault Logan по неизвестной причине не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В столкновении 23-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы, и скончался на месте. Водитель также был травмирован, его госпитализировали.

Автомобиль получил сильные повреждения с левой стороны, также была повреждена крыша. Характерный удар на лобовом стекле с пассажирской стороны даёт основания предполагать, что пассажир не был пристёгнут.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.