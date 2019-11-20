В Екатеринбурге вышла из комы девушка, пострадавшая в аварии с бывшим чиновником

В Екатеринбурге вышла из комы Анастасия Вяткина. Девушка 28 июля попала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, и получила тяжёлую черепно-мозговую травму.

В начале месяца девушка была переведена в клинику доктора Волковой в Екатеринбурге. Ранее она находилась в Клиническом институте мозга в Березовском. Стоимость лечения составила 430 тысяч рублей, которые были оплачены Косиловым. Но он сообщил родителям Анастасии, что дальнейшее лечение оплачивать не собирается.

По словам медиков, сейчас девушка находится в «малом сознании» — она может двигать руками и ногами, проявляет эмоции. Также мама Анастасии сообщила, что она явно осознаёт всё происходящее вокруг, хотя врачи этого и не подтверждают.

Родственники Анастасии постоянно разговаривают с ней, включают музыку. С ней ежедневно работают реабилитологи, девушка проходит множество процедур.