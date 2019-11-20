Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Екатеринбурге вышла из комы девушка, пострадавшая в аварии с бывшим чиновником

Дата:
В Екатеринбурге вышла из комы Анастасия Вяткина. Девушка 28 июля попала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова,

В Екатеринбурге вышла из комы Анастасия Вяткина. Девушка 28 июля попала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, и получила тяжёлую черепно-мозговую травму.

В начале месяца девушка была переведена в клинику доктора Волковой в Екатеринбурге. Ранее она находилась в Клиническом институте мозга в Березовском. Стоимость лечения составила 430 тысяч рублей, которые были оплачены Косиловым. Но он сообщил родителям Анастасии, что дальнейшее лечение оплачивать не собирается.

По словам медиков, сейчас девушка находится в «малом сознании» — она может двигать руками и ногами, проявляет эмоции. Также мама Анастасии сообщила, что она явно осознаёт всё происходящее вокруг, хотя врачи этого и не подтверждают.

Родственники Анастасии постоянно разговаривают с ней, включают музыку. С ней ежедневно работают реабилитологи, девушка проходит множество процедур.

Новости по теме:

  1. Звезда «Великолепного века» Небахат Чехре кардинально сменила имидж
  2. В МГИМО опровергли информацию об избиении первокурсника в вузе
  3. Губернатор Подмосковья назначил самого таинственного министра региона

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Археологи случайно обнаружили гробницу фараона Древнего Царства, о котором никто не знал

Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль

Полицейские задержали группу автоугонщиков в Петербурге

Пирамиды есть даже в космосе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках