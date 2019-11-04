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В больнице скончался избитый из-за долга астраханец

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В одном из медицинских учреждений Астрахани скончался местный житель, которого сильно избили из-за долга. Медики пять последних месяцев боролись за ег

В одном из медицинских учреждений Астрахани скончался местный житель, которого сильно избили из-за долга. Медики пять последних месяцев боролись за его жизнь.

Данный инцидент случился в ноябре прошлого года. Согласно сведениям, представленным СК РФ по региону, 34-летний мужчина пришел к пострадавшему с целью возвратить ранее одолженную сумму денег. Однако у должника не оказалось денежных средств. После этого между астраханцами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Подозреваемый нанес несколько сильных ударов по голове и туловищу потерпевшего. После этого его отвезли в больницу. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, поэтому направили дело в суд.

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