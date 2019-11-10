В Богородицке подростки устроили массовую драку из-за девушки

В социальных сетях появились фотографии массовой драки между подростками на глазах у толпы людей. Согласно предварительной информации, конфликт возник из-за девушки.

Данное происшествие произошло в Богородицке в пятницу, 8 ноября, неподалеку от памятника, посвященного Екатерине II. В драке участвовали несколько молодых людей. Еще около десятка подростков выступали в качестве зрителей, подбадривавших драчунов нецензурными выражениями.

Представители Управления МВД по Тульской области сообщили о том, что личности всех участников потасовки уже установлены. Все они являются несовершеннолетними юношами. Полицейские недавно проверили допрос подростков.