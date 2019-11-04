В Белоруссии везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам колонии

Россиянку приговорили к семнадцати годам тюрьму за ввоз в Белоруссию свыше 100 килограммов наркотических веществ.

Преступница была задержана еще в конце весны 2019 года работниками брестской таможенной службы. Женщина попробовала въехать в страну из Польши на машине Chrysler. Автомобиль имел множество потайных областей со специальными замками. В них были найдены тяжелые пачки с экстази и гашиш.

По словам белорусских таможенников, речь шла о наиболее крупной партии наркотиков, которую они обнаружили за последние четверть века. Теперь гражданке России предстоит просидеть в колонии общего режима ровно семнадцать лет.