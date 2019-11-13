Уилл Смит продемонстрировал свою версию «Матрицы»

Уилл Смит, киноактер из Соединенных Штатов, разместил в соцсети «Инстаграм» видео, на котором вместе с сыном Треем демонстрирует свой вариант кинокартины «Матрица».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как звезда Голливуда надевает солнцезащитные очки, как у главного героя фильма, а потом «нападает» на Трея. В ходе шуточной драки мальчик побеждает. В конце видео показано, как побежденный Смит валяется на полу, а его сын весело получает поздравления с днем рождения.

Актер отметил, что пока Трей не подрос, они ежегодно снимали собственную «Матрицу», в которой ребенок играл Нео, а Смит – агента. Сейчас сыну Смита 27 лет. В соцсетях он отметил, что съемка этих эпизодов являлась для него одним из лучших способов проведения времени с семьей.