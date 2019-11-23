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Ситком «Интерны» превратился в мультсериал

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Сегодня, 23 ноября, на экранах телевизоров возвратится популярный телесериал «Интерны», который выходил на канале ТНТ. Правда, он вернется в виде муль

Сегодня, 23 ноября, на экранах телевизоров возвратится популярный телесериал «Интерны», который выходил на канале ТНТ. Правда, он вернется в виде мультипликационного сериала.

Данное шоу транслировалось по телевидению на протяжении шести лет. Последний 280-й эпизод четырнадцатого сезона был показан в 2016 году. Многие фанаты уже и не надеялись увидеть любимых героев на экранах своих ТВ, однако создатели проекта подготовили им сюрприз в виде «Мультернов».

О мультсериале пока известно не очень много информации. Его авторы используют простенькую анимацию, благодаря которой им удастся сделать сюжет более забавным и веселым. Они не стали придумывать для мультфильма новую историю, то есть она будет базироваться на оригинале, но при этом покажет многие события под другим углом.

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