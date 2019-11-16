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Рыбак прославился ловлей сомов голыми руками из лунки

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Рыбаку, придумавшему новый способ ловли сомов, удалось стать известным на весь мир после публикации видео, на котором он голыми руками достает рыбу из

Рыбаку, придумавшему новый способ ловли сомов, удалось стать известным на весь мир после публикации видео, на котором он голыми руками достает рыбу из лунки на лужайке.

На сегодняшний день этот ролик просмотрели уже больше 20 000 000 раз, а тысячи пользователей оставили под ним множество комментариев. На размещенной записи можно увидеть, как мужчина высыпает в яму с водой несколько драже Mentos, а потом кидает в нее сырое яйцо и льет туда «Кока-Колу». Вскоре на поверхности появляется сом.

Рыбак достает свой улов и принимается к открытию еще одной бутылки газированного напитка. Тем временем из лунки выпрыгивает еще один сом. Мужчина подливает Coca-Cola, разбивает второе яйцо и докидывает «Ментос». В итоге он достает из ямы третью рыбину. Пользователи предполагают, что автор ролика, скорее всего, выкопал яму рядом с рекой, а затем приманил рыб сырым яйцом. Комбинация из «Кока-Колы» и Mentos заставила сомов выпрыгивать на поверхность.Рыбак прославился ловлей сомов голыми руками из лунки

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