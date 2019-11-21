Раскрыто закулисье ток-шоу «России 1» после нокаута американца

Дмитрий Куликов, телеведущий «России 1», раскрыл финал недавнего выпуска передачи «Кто против?», в котором друг с другом подрались американский и украинский эксперты.

Согласно словам ведущего, после потасовки между Грэгом Вайнером и Василем Вакаровым, последний был выгнан из телестудии. Для американца вызвали медиков. После шоу оппоненты друг с другом не разговаривали. Куликов отметил, что данный инцидент вызывает у него только сожаление.

Напоминаем, что вчера, 20 ноября, при обсуждении отношений между Украиной и Соединенными Штатами украинец и американец начали спорить между собой. Затем Вакаров облил Вайнера водой из стакана и толкнул его. Американский эксперт упал на пол и стукнулся головой о студийные декорации.