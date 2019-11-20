Прокуратура Ленобласти потребовала ликвидировать свалку в деревне Мотохово

Сотрудники прокуратуры Ленинградской области обратили внимание на несанкционированную свалку, которая появилась неподалеку от деревни Мотохово прямо на опушке леса.

По словам работников ведомства, незаконная свалка была обнаружена возле леса на въезде в населенный пункт. Возле дороги лежат бытовые отходы, сломанные предметы мебели и различный строительный мусор. Прокуратура района сразу же направила иск в суд на местную администрацию, потребовав убрать все отходы.

Районные власти считают, что смогут очистить лесную опушку от мусора еще до судебного решения. Они уже смогли договориться с нужным подрядчиком, который пригонит к свалке грузовики и погрузчик 26 ноября. В администрации добавили, что отходы выбрасывали местные жители.