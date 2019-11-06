Пожилая женщина провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

Представители Управления СК России по Новосибирской области сообщили о том, что в региональном центре 89-летняя женщина оказалась в яме с горячей водой.

Данное происшествие случилось на улице Костычева в минувшую субботу, 2 ноября. Пенсионерка упала в отверстие в земле, которое образовалось из-за прорыва трубы возле частного жилого здания. На данный момент времени следователи занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

В местных СМИ, сумевших связаться с внучкой потерпевшей, сообщают, что пожилая женщина получила сильные ожоги, которые покрыли свыше 40 процентов ее тела. На данный момент она находится в реанимационном отделении. Ей подключили аппарат по искусственной вентиляции легких.