Появилось видео исполнения узбекистанцами хита Шакиры с помощью тапочек

Музыкальный коллектив Blueman из Узбекистана смог исполнить песню «Waka Waka» певицы Шакиры и композицию «The Final Countdown» рок-группы Europe, используя только тапочки и трубки из пластмассы.

Узбекистанцы продемонстрировали свои невероятные умения в рамках популярного шоу Central Asia’s Got Talent. В СМИ указывают, что новый вариант верофона музыканты создали самостоятельно, а благодаря прошедшему конкурсу они смогли показать свой уникальный инструмент всему миру. Возможно, именно им удастся победить в соревновании и выиграть главный приз – 10 000 000 тенге (около 1,6 миллиона рублей).

Напоминаем, что Got Talent является уникальной разновидностью телешоу, которое было создано Саймоном Каэллом, продюсером из Великобритании, около 13 лет назад. На сегодняшний день схожие передачи показываются в 58 странах мира.